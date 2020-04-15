ترامب يعلّق تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع أزمة كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر تعليمات لإدارته بوقف التمويل على الأقل بصفة مؤقتة عن منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن منظمة الصحة العالمية «أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها».
وقال إن المنظمة روجت «للمعلومات المضللة» للصين عن الفيروس، وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار الفيروس على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث.
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