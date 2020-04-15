الحكومة تعمم دليلا لتأطير وتأمين العمل عن بعد في مختلف إدارات الدولة

عممت الحكومة على مختلف القطاعات الوزارية، اليوم الأربعاء، دليلا خاصا بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، بعدما قررت، سابقا، اعتماد هذه الصيغة حفاظا على سلامة العاملين بها، والمتوافدين عليها وقاية من عدوى فيروس كورونا.

ووجه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا إلى كل أعضاء الحكومة، وكذا المندوبين السامين، يتضمن دليل العمل عن بعد بالإدارات التابعة لهم، الذي يتضمن مجموعة من الارشادات، والالتزامات، والتوجيهات، التي تيسر هذه العملية.

كما يتضمن الدليل نفسه مجموعة من الممارسات، والضوابط، التي يجب احترامها من طرف الإدارة، والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد بما فيها الالتزامات، المتعلقة بالتعليمات، الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، للرفع من القدرات الوقائية لضمان حماية، وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا حماية الأشخاص، الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وكانت الوزارة، قد اتخذت القرار بإعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة، منتصف شهر مارس الماضي، في ظل الظروف، التي طرحها انتشار فيروس كورونا المستجد، وما أملاه من تدابير احترازية، اتخذتها الدولة لمحاصرته.