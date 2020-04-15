إحباط تهريب أزيد من طنين من مخدر “الشيرا” في سواحل أصيلة

تمكن حرس القوات المسلحة الملكية، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء، في عملية نوعية، من ضبط أزيد من طنين من مخدر “الشيرا”.
وحسب المعطيات، التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن عناصر حرس القوات المسلحة الملكية، الموجودة على طول الشريط الساحلي، رصدت القارب المشبوه محملا بشحنة من المخدرات، بشاطئ سيدي أم غيت بسواحل أصيلة، قبل أن يتم ضبطه.
وأفاد المصدر ذاته، أن العملية مكنت من حجز طنين ونصف من “الحشيش”، ومحرك، وزورق مطاطي.
وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي، للكشف عن هوية المتورطين، وارتباطاتهم المحتملة.
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