الأمم المتحدة لترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم الأربعاء، تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبراً أن هذا “ليس وقت خفض تمويل”، هذه المنظمة المنخرطة في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جوتيريش، في بيان، إن هذا “ليس الوقت المناسب لتقليص الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية، أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروس”، مشدداً على أن “هذا وقت الوحدةّ، وعلى المجتمع الدولي العمل سوياً في تضامن لوقف الفيروس، وتبعاته المدمرة”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه سيأتي، لاحقاً، الوقت، الذي يمكن فيه تقييم “أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة”، مشدداً على أن “الحقائق نفسها يمكن تفسيرها بشكل مختلف من قبل كيانات مختلفة”.

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وقال جوتيريش إنه “عندما سنطوي، في نهاية المطاف، صفحة هذا الوباء، سيكون هناك وقت للعودة بشكل كامل لفهم كيف أمكن لهذا المرض أن ينشأ، وأن ينشر دماره بمثل هذه السرعة في جميع أنحاء العالم”، مضيفاً أن “الدروس المستفادة ستكون ضرورية لإدارة تحديات مماثلة بفعالية، إذا ما ظهرت في المستقبل، لكن هذا ليس الوقت لذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعليق دفع مساهمة الولايات المتحدة المالية لدى منظّمة الصحة العالمية، بسبب “سوء إدارة” المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجّه الرئيس الأمريكي اتهامات إلى المنظمة، وقال إن “العالم تلقى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات” الناجمة عن الوباء، موجهاً انتقاداته للصين، التي تأخرت في كشف الوباء، ونطاقه، ومدى فتكه بالبشر، ما كلف دول العالم، حسب تعبيره، وقتاً كان يمكن خلاله اتخاذ إجراءات لإنهاء الفيروس منذ بدايته.