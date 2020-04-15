اخبار العالم

القوات المسلحة المصرية تنعي شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة المصرية تنعي شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020

تقدمت القوات المسلحة المصرية بالنعى فى وفاة الشهيد محمد الحوفى، والذى استشهد أثناء اقتحام خلية إرهابية بمنطقة الأميرية مساء أمس الثلاثاء.

 

وتقدمت القوات المسلحة المصرية بالنعى فى شهيد الواجب المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد أمس أثناء إحباطه لمخطط إرهابى كان يستهدف أمن الوطن المصري واستقراره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة المصرية تنعي شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا