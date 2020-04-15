شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة المصرية تنعي شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 تقدمت القوات المسلحة المصرية بالنعى فى وفاة الشهيد محمد الحوفى، والذى استشهد أثناء اقتحام خلية إرهابية بمنطقة الأميرية مساء أمس الثلاثاء.

وتقدمت القوات المسلحة المصرية بالنعى فى شهيد الواجب المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد أمس أثناء إحباطه لمخطط إرهابى كان يستهدف أمن الوطن المصري واستقراره.

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