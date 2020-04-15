- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا في اليابان والفلبين والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 8200 حالة.
وأضافت أن الرقم يشمل أشخاصا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس خلال فحوص الحجر الصحي بالمطارات ومسؤولين بوزارة الصحة وآخرين عادوا إلى اليابان، عبر رحلات طيران عارض.
وتابعت أنه تم تسجيل 30 حالة جديدة، من بينها 18 في مقاطعة "هيروشيما"، الأربعاء، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 8203، وإذا أضفنا حالات الإصابة الـ712 من السفينة "دياموند برينسيس" السياحية يرتفع إجمالي الحالات إلى 8915، وتأكدت حالة وفاة أخرى، الأربعاء، ما يرفع عدد الوفيات إلى 175، من بينهم 12 من السفينة.
وتصدرت طوكيو قائمة المقاطعات، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات؛ حيث بلغت 2319 إصابة.
وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و230 إصابة أخرى.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 349 وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5453 حالة؛ ما يُبقى الفلبين البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا.
لكن الوزارة أضافت أن 58 مريضا تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا في اليابان والفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.