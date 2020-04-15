بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا في اليابان والفلبين

الأربعاء 15 أبريل 2020

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 8200 حالة.



وأضافت أن الرقم يشمل أشخاصا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس خلال فحوص الحجر الصحي بالمطارات ومسؤولين بوزارة الصحة وآخرين عادوا إلى اليابان، عبر رحلات طيران عارض.

وتابعت أنه تم تسجيل 30 حالة جديدة، من بينها 18 في مقاطعة "هيروشيما"، الأربعاء، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 8203، وإذا أضفنا حالات الإصابة الـ712 من السفينة "دياموند برينسيس" السياحية يرتفع إجمالي الحالات إلى 8915، وتأكدت حالة وفاة أخرى، الأربعاء، ما يرفع عدد الوفيات إلى 175، من بينهم 12 من السفينة.

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وتصدرت طوكيو قائمة المقاطعات، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات؛ حيث بلغت 2319 إصابة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و230 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 349 وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5453 حالة؛ ما يُبقى الفلبين البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الوزارة أضافت أن 58 مريضا تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353.