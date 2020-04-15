شكرا لقرائتكم خبر عن تفتح أبوابها 11 مايو.. مدارس فرنسا تفقد 5% من تلاميذها والان نبدء بالتفاصيل

ذكر وزير التعليم الفرنسي، جون ميشيل بلانكيه اليوم الأربعاء أن المدارس الفرنسية فقدت التواصل مع 5 بالمئة من تلاميذها منذ أن تم إغلاقها في منتصف مارس الماضي لمنع انتشار مرض كوفيد19-

وقال بلانكيه لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية إن إغلاق المدارس، الذي جرى سريانه في 14 مارس الماضي، يسبب "ضررا اجتماعيا" على الرغم من جميع الجهود، حول استمرار التباعد، على الانترنت.

وتحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن مخاطر تفاقم عدم المساواة يوم الاثنين الماضي عندما أعلن أن المدارس ودور الحضانة ستعيد فتح أبوابها بشكل تدريجي من 11 مايو المقبل كخطوة أولى لتخفيف القواعد المتعلقة بالإغلاق الكامل.

Advertisements

وقال وزير التعليم الفرنسي" اليوم لديكم تلاميذ، لا نتمكن من الوصول إليهم، رغم جميع جهودنا. وتصل نسبتهم إلى حوالي 5 بالمئة من تلاميذنا. هذا كثير".

وتابع "تلاميذ آخرون مازالوا يتصلون بمدارسهم "لكن ليس بالصورة المطلوبة نظرا لظروفهم الأسريةغير المواتية" معللا السبب في ذلك إلى مسائل مثل العنف المنزلي وحتى نقص الطعام.

وحذر "طالما استمر الإغلاق الكامل بالنسبة لهم لفترة أطول، كلما زادت مخاطر تركهم للدراسة. ربما بشكل دائم".

وتابع أنه سيتم إعادة فتح المدارس على مراحل اعتبارا من 11 مايو، بدلا من فتحها مرة واحدة.