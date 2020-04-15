شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تنقل الأطفال اللاجئين إلى ألمانيا لحمايتهم من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

نقلت اليونان 12 طفلا بلا مرافق من مخيمات مكتظة باللاجئين إلى لوكسمبورج اليوم الأربعاء، في أول عملية نقل من بين ألف أخرى تعمل السلطات على التعجيل بها في ظل مخاوف من تأثير فيروس كورونا على الجماعات المعرضة لخطر انتشاره.

ومن المتوقع أن تسافر مجموعة ثانية تضم 50 طفلا جوا من أثينا إلى ألمانيا يوم السبت، بينما تسافر مجموعة أخرى من 20 طفلا إلى سويسرا في وقت لاحق. وتأمل اليونان في إعادة توطين نحو 1600 قاصر بلا مرافق خلال الشهور المقبلة.

ويعيش ما لا يقل عن 5200 طفل مهاجر من سوريا وأفغانستان والعراق ودول أفريقية في اليونان حاليا. ويعاني عدد كبير منهم أوضاعا معيشية قاسية في مخيمات في جزر ببحر إيجة.

Advertisements

وقال نائب وزير الهجرة يورجوس كوموتساكوس إنه على الرغم من أن عدد الأطفال صغير لكن نقلهم يبعث رسالة قوية للآخرين للاقتداء بلوكسمبورج.

وأضاف أن اليونان تضطر لتحمل حصة غير متناسبة من عبء اللاجئين.

وتابع قائلا في تصريحات لهيئة البث الحكومية إي.آر.تي "تواجه اليونان أزمة داخل أزمة: الهجرة والوباء معا".