شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 143 حالة كورونا جديدة وتعافي 15 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية ،عن تعافي 15 حالة إضافية وتسجيل 143 حالة جديدة منها 128 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين وحالتان قادمتان من الخارج
وأشارت إلى أن الحالات الـ 128 حالة للعمال الوافدين تم رصدها بعد اجراء 3288 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحالات القائمة بينهم لمراكز العزل والعلاج وفحص وحجر المخالطين لهذه الحالات
وقالت الوزارة أن وحدات الفحص المتنقلة مستمرة في إجراء الفحوصات العشوائية في جميع مناطق البحرين لكافة المواطنين والمقيمين.
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