شاهد.. كلب ذكي يقود سيارة ويتسوق لصاحبه خلال حظر التجوال

ويظهر الفيديو قيام صاحب المنزل بكتابة طلباته التي يحتاج إليها في ورقة ووضعها مع النقود في حقيبة صغيرة يحملها الكلب على ظهره ويتوجه بها إلى المتجر.

ويرصد الفيديو لحظة وصول الكلب إلى المتجر، حيث أخذ أحد العاملين فيه تلك الورقة المكتوب بها طلبات صاحب المنزل، ثم قام بإعدادها وتسليمها له ليعود بها إلى المنزل.



وخلال خروج الكلب من المنزل إلى المتجر استخدم سيارة صغيرة، قام بقيادتها بذكاء، ثم استخدمها مرة أخرى لكي يعود إلى منزل صاحبه محملا بالطلبات التي وضع جزء منها في الحقيبة بينما أمسك كيسا بلاستيكيا في فمه يحمل بقية الطلبات.

ويظهر الفيديو لقطات أخرى لكلاب تقوم بمهام كثيرة مع أصحابها بذكاء شديد.