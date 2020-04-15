تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لكلب يقوم بمهام التسوق وإحضار طلبات المنزل لصاحبه، خلال فترة الحظر، الذي تفرضه العديد من دول العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
ويظهر الفيديو قيام صاحب المنزل بكتابة طلباته التي يحتاج إليها في ورقة ووضعها مع النقود في حقيبة صغيرة يحملها الكلب على ظهره ويتوجه بها إلى المتجر.
ويرصد الفيديو لحظة وصول الكلب إلى المتجر، حيث أخذ أحد العاملين فيه تلك الورقة المكتوب بها طلبات صاحب المنزل، ثم قام بإعدادها وتسليمها له ليعود بها إلى المنزل.
وخلال خروج الكلب من المنزل إلى المتجر استخدم سيارة صغيرة، قام بقيادتها بذكاء، ثم استخدمها مرة أخرى لكي يعود إلى منزل صاحبه محملا بالطلبات التي وضع جزء منها في الحقيبة بينما أمسك كيسا بلاستيكيا في فمه يحمل بقية الطلبات.
ويرصد الفيديو لحظة وصول الكلب إلى المتجر، حيث أخذ أحد العاملين فيه تلك الورقة المكتوب بها طلبات صاحب المنزل، ثم قام بإعدادها وتسليمها له ليعود بها إلى المنزل.
وخلال خروج الكلب من المنزل إلى المتجر استخدم سيارة صغيرة، قام بقيادتها بذكاء، ثم استخدمها مرة أخرى لكي يعود إلى منزل صاحبه محملا بالطلبات التي وضع جزء منها في الحقيبة بينما أمسك كيسا بلاستيكيا في فمه يحمل بقية الطلبات.
ويظهر الفيديو لقطات أخرى لكلاب تقوم بمهام كثيرة مع أصحابها بذكاء شديد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كلب ذكي يقود سيارة ويتسوق لصاحبه خلال حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.