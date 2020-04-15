بارتفاع قياسي.. السعودية تسجل نحو 500 إصابة بكورونا خلال يوم

وأكدت وزارة الصحة اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في المملكة بلغ 5862 حالة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير ست وفيات جديدة بالفيروس، وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 79 حالة وفاة.



وتماثل 42 مريضا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 931 شخصا.