موسكو تندد بخطوة ترامب حيال منظمة الصحة العالمية: "مقاربة أنانية جدا"

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نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف نددت روسيا الاربعاء بما اعتبرته "مقاربة انانية جدا" من جانب الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية في منظمة الصحة العالمية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس العامة للانباء "إن اعلان واشنطن بالامس تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية يثير قلقا كبيرا في رأينا. إنه يعكس المقاربة الانانية جدا للسلطات الاميركية في مواجهة ما يحصل في العالم".

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