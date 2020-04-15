حاكم ولاية أمريكية يُشيد بجهود الإمارات بشأن مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

أبوظبي - الخليج 365

بعد جهودها التي أبهرت العالم بمواجهة فيروس كورونا، أشاد حاكم ولاية أمريكية بالإمارات.



وفي التفاصيل، أشاد حاكم ولاية نيفادا الأمريكية، ستيف سيسولاك، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها إلى الكثير من الدول والمجتمعات في العالم لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تناول أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.

وبحث الجانبان "آخر تطورات أزمة فيروس كورونا على المستوى العالمي وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها، إضافة الى تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في هذا الخصوص".

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وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تعازيه للشعب الأمريكي الصديق في الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يتم تجاوز خطر الفيروس في أقرب وقت.

كما أشار ولي عهد أبوظبي إلى التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في التصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أن مشاركة الخبرات والتجارب بين الدول تعزز قدراتها المشتركة لمواجهة هذه الأزمة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تقديم كل ما تستطيعه للمساعدة في مكافحة خطر "كورونا" على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقا من إيمانها بأهمية التضامن بين مختلف الدول في مثل هذه الظروف.

من جانبه، أكد حاكم ولاية نيفادا عن عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية ..وعبر عن تقديره للتعاون القائم مع الامارات في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأثنى على النهج الإماراتي في تقديم المساندة إلى الكثير من الدول والمجتمعات في العالم لمواجهة الفيروس.

ولم تقف جهود الإمارات في مكافحة فيروس "كورونا" عند الداخل، فامتدت إلى الخارج لتشمل مساعدات وتجهيزات طبية، وكذلك إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة.