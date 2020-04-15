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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 2 مليون إصابة حول العالم بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت دول العالم، الأربعاء، أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نصفها في أوروبا عند الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش.
وحسب تعداد لوكالة "الأنباء الفرنسية" استنادا إلى أرقام رسمية، فإن فيروس كورونا سجل ما لا يقل عن مليوني و576 إصابة، بينها 126 ألفاً و871 وفاة خصوصا في أوروبا، القارة الأكثر تضررا بالوباء مع مليون و10 آلاف و858 إصابة و85 ألفاً و271 وفاة والولايات المتحدة (609 آلاف و240 حالة منها 26 ألفا و33 وفاة) البلد الذي يتفشى فيه الفيروس حاليا بسرعة.
وهذه الأرقام لا تكشف سوء جزء من العدد الفعلي للإصابات لأن بعض الدول تجري فحوص فقط على الحالات الخطيرة.
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