ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 28 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 198 حالة.



وأضافت أنه تم تسجيل 3388 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و490 إصابة في 84 منطقة.

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ويمثل هذا العدد اليومي للوفيات والإصابات أكبر زيادة يومية يتم تسجيلها في روسيا منذ بدء ظهور الفيروس بها.

ووفقا لوكالة "تاس" للأنباء فإن عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 1986 حالة.