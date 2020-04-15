اخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة ضحايا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 28 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 198 حالة.

 

وأضافت أنه تم تسجيل 3388 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و490 إصابة في 84 منطقة.

Advertisements

 

 

ويمثل هذا العدد اليومي للوفيات والإصابات أكبر زيادة يومية يتم تسجيلها في روسيا منذ بدء ظهور الفيروس بها.

 

ووفقا لوكالة "تاس" للأنباء فإن عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 1986 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا