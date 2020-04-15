"الخليج": أرض فلسطين تشهد الآن أسوأ تحالف بين وباء "كورونا" ووباء العنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

القدس - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها تحت عنوان " الفلسطينيون بمواجهة وباءين" إن العالم كله يواجه وباء "كورونا" إلا الشعب الفلسطيني وحده يواجه وباءين، وباء "كورونا" ووباء العنصرية.



وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، إلى أن الوباء الأول يجهد العالم لهزيمته، وتعمل عشرات المختبرات للعثور على لقاح فعال يقضي عليه؛ أما الوباء الآخر الذي استفحل واستوطن منذ أكثر من سبعين عاماً على أرض فلسطين، فلا يزال عصياً على أي علاج، بل يواصل مسيرة القتل والاقتلاع والإرهاب والتهويد والحصار من دون كلل أو خوف، على الرغم من كل القوانين والمواثيق الإنسانية التي من المفترض أن تصده، وتضع حداً لشروره.

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وأضافت ان وباء "كورونا" يتضامن العالم كله لقهره واجتثاثه في أروع تفاعل إنساني مشترك، إلا أن وباء العنصرية الصهيونية لا يزال حراً طليقاً، ويجد من يدعمه ويعمل على تأبيد وجوده، ويوفر له كل أسباب المناعة، ومن ثم تزويده بكل عناصر القوة والصمود للإيغال بالجسد الفلسطيني، وتمكينه من استكمال مسيرته التدميرية.

ونبهت الصحيفة إلى أن أرض فلسطين تشهد الآن أسوأ تحالف بين وباء "كورونا" ووباء العنصرية ، حيث تتعمد "إسرائيل" استغلال انشغال العالم بمواجهة وباء "كورونا" من أجل تكثيف الاستيطان والتهويد ومصادرة المزيد من الأرض، ومحاولة فرض واقع جديد يحول بين الفلسطينيين وحقهم في أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة، إضافة إلى تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ومنع وصول الإمدادات الطبية اللازمة، لتمكينه من مواجهة آفة "كورونا" كبقية شعوب العالم التي تعانيها وتواجهها بجهد مشترك.

وخلصت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إلى أن هذا الواقع يؤكد أننا أمام حالة نادرة في التاريخ الإنساني تتحالف فيها أسوأ الشرور وأشدها خطراً على البشرية.. وساحتها الوحيدة في هذا العالم هي أرض فلسطين؛ وضحيتها هو الشعب الفلسطيني