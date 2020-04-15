مرتضى: تخصيص عقار تملكه وزارة الزراعة لإنشاء مبنى لمحافظة بعلبك الهرمل

أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى خلال استقباله وفدا من نواب بعلبك الهرمل عن "تخصيص عقار تملكه الوزارة من أجل إنشاء مبنى لمحافظة بعلبك الهرمل ومبنى لقصر العدل"، مشيرا الى أن "المصلحة العامة لأهالي محافظة بعلبك والهرمل، تتحقق بجمع سائر الدوائر الرسمية في مبنى موحد في ظل المعاناة الحالية، خصوصا ان هناك سهولة في الوصول الى هذا العقار". وبارك مرتضى لهذا المشروع، شاكرا بلدية بعلبك التي هي "بصدد تخصيص قطعة ارض لصالح انشاء مشتل لوزارة الزراعة في المدينة".
من جهته، شكر النائب حسين الحاج حسن باسم الوفد، وزير الزراعة على "مبادرته الطيبة بتخصيص العقار الذي تشغله حاليا مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لانشاء مبنى محافطة بعلبك الهرمل وانشاء قصر للعدل ان امكن على المستوى الهندسي".
من جهته نوه النائب غازي زعيتر بجهود مرتضى لاصدار لوائح الاسعار وزيارة الاسواق، داعيا الى "مزيد من التشدد في مواجهة التجار الجشعين، وكبار التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية، خصوصا في ظروفنا الحالية الصعبة والخطيرة، ومواجهة العدو الذي يضرب العالم أجمع".
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