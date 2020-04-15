قوى الامن: أعمال تنفيذ خطوط للصرف الصحي في شارع المرامل برج البراجنة لمدة 10 ايام

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنفيذ خطوط للصرف الصحي وتصريف مياه الامطار على شارع المرامل-برج البراجنة من تقاطع شارع ​الاوزاعي​ باتجاه النافعة، وذلك اعتبارا من اليوم الاربعاء 15/04/2020 ولمدة /10/ أيام، علما أن هذه الأشغال ستؤدي إلى تضييق المسلك المذكور"، داعية "المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا ل​حركة المرور​، ومنعا للإزدحام".

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