المختبر النقال لـ LAU أجرى فحص PCR لـ 32 شخصا في مستشفى تنورين

أجرى الفريق الطبي والمختبر النقال الذي قدمته ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ LAU، خلال محطته في "​مستشفى تنورين الحكومي​"، فحص الPCR لـ 32 شخصا من القرى والبلدات المجاورة.

وبعد إجراء الفحوص، كانت جولة في المستشفى للإطلاع على أقسامها والتحضيرات الجارية لتجهيز قسم استقبال المصابين ب​فيروس كورونا​.

وفي ختام الجولة، أثنى رئيس مجلس إدارة "مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب "على مبادرة رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الذي اتصل بنا لوضع إمكانات الجامعة في خدمة منطقتنا وأهلنا." ولفت إلى أن "إدارة ​مستشفى رزق​ ستبلغنا عن نتائج الفحوصات فور صدورها مساء اليوم".