عراجي: بحثنا مع يمين بآلية تعويض للمصروفين من العمل وأوضاع الضمان الاجتماعي

أشار رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب ​عاصم عراجي​، إلى أنّ "اجتماعًا عُقد اليوم بين وزيرة العمل ​لميا يمين​ و​لجنة الصحة النيابية​ بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، وقد خصّص البحث حول ما يجري من صرف تعسّفي كبير في بعض المؤسّسات والمحلات نتيجة الأوضاع الّتي حصلت بعد أزمة فيروس "كورونا".

ولفت إلى "أنّنا تحدّثنا خلال الاجتماع عن الخطوات الّتي يمكن اتّخاذها للتعويض عن الّذين فَقدوا وظائفهم، لكي يستطيعوا استكمال حياتهم بشكل طبيعي، وقد تمّ التداول بجملة من المقترحات من بينها إنشاء صندوق للبطالة الّتي يمكن من خلاله مساعدة كلّ شخص فَقد عمله، إلى حين استقرار الوضع الناجم عن وباء "كورونا". وقد استحضرنا ما يجري على هذا الصعيد من آليّات في ​الأردن​، وشدّدنا على ضرورة أن لا يتمّ أي صرف تعسّفي إلّا بإشراف ​وزارة العمل​".

وأوضح عراجي، أنّ "الحديث تركّز أيضًا على وضع الضمان، حيث أشار كركي إلى الإجراءات الّتي اتّخذها الصندوق بطلب من يمين، لمساعدة الشركات إن كان لجهة تمديد براءة الذمة أو تسديد الاشتراكات، مشدّدًا على أنّ كلّ المضمونين المصابين بفيروس "كورونا" يعالَجون على حساب الضمان ولا يواجهون أيّة مشاكل على هذا الصعيد".

وذكر أنّ "كركي أثار كذلك وجوب أن تسدّد الدولة اشتراكاتها، لأنّ من دون تسديد هذه الإشتراكات سيكون وضع الضمان صعبًا خصوصًا الضمان الصحّي، لأنّنا في هذه الآونة نستلف من تعويض نهاية الخدمة حتّى نقوم بتسديد أموال ​المستشفيات​، وهذا الأمر لا يمكن أن نستمرّ به إلى ما بعد نهاية هذا العام، ما لم تسدّد الدولة الإشتراكات المتوجّبة عليها". وبيّن "أنّنا كذلك بحثنا في وضع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة لجهة تأمين أدويتها، وقد تمّ الاتفاق على أمور كثيرة في هذا الاجتماع وأمور أُخرى بقيت تحتاج إلى درس ونقاش مع يمين في الأيام المقبلة، منها ما يتعلّق باقتراحات ومشاريع قوانين".

كما أبدى عراجي تخوّفه من "حصول مشاكل اجتماعيّة تهدّد الأمن الاجتماعي في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن"، داعيًا إلى "الإسراع بوضع خطط للمعالجة، حتّى لا نقع بأزمة اجتماعيّة ستكون أخطر من فيروس "كورونا".