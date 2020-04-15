النشرة: إفتتاح سوق السمك في صيدا ضمن شروط الوقاية لمنع تفشي "كورونا"

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بـ"إعادة سوق السمك (الميرة) في صيدا، والسماح بالبيع فيه ضمن شروط وقائيّة محدّدة"، مبيّنًا أنّ "نائب نقيب الصيادين محمد بوجي قام بتنظيم عمليّة الدخول والخروج للصيّادين إلى داخل السوق، لمنع حصول أي تجمّع أو اكتظاظ داخله، ليدخل فيما بعد الزبائن الّذين يريدون شراء السمك".

ولفت إلى أنّ "لائحةً وُضعت عند مدخل السوق تسمح باستقبال الزبائن بدءًا من التاسعة والنصف صباحًا، فيما التزم الصيّادون والبائعون والزبائن بوضع الكمّامات والحفاظ على مسافة آمنة"، مشيرًا إلى أنّ "​القوى الأمنية​ أشرفت على مدى الالتزام بالشروط المطلوبة، وكذلك كانت جولة لرئيس اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في ​الجنوب​ عبد اللطيف الترياقي للإطلاع على سير العمل ومدى الالتزام بالشروط الوقائيّة المطلوبة".

في هذا الإطار، أكّد نقيب الصيّادين نزيه سنبل، أنّ "هناك التزامًا من قِبل الجميع بالشروط الّتي تمّ الاتفاق عليها، بحيث عمِلنا على تنظيم عمليّة الدخول والخروج من وإلى السوق، كي لا يكون هناك أي تجمّع أو اكتظاظ. طبعًا، قد لا يخلو الأمر من بعض الخروقات الصغيرة، ولكنّنا وبالتعاون مع القوى الأمنية سنضبطها، وذلك للمحافظة على ​السلامة العامة​ وبالوقت نفسه الحفاظ على رزق وعمل الصياد ليستطيع ان يصمد في هذه الأيام الصعبة".