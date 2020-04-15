الحكومة الفرنسية تأسف لقرار ترامب في شأن منظمة الصحة العالمية

أعلنت المتحدثة باسم ​الحكومة الفرنسية​ سيبت ندياي أن "​فرنسا​ تأسف لقرار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تعليق المساهمة الأميركية في ​منظمة الصحة العالمية​ وسط أزمة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد".

وفي تصريح له رأت ندياي ان "قرار مؤسف" موضحة أن "​باريس​ تأمل عودة الأمور إلى طبيعتها لتتمكن المنظمة من مواصلة عملها".

وفي وقت سابق، أمر ترامب بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بممارسة "التعتيم" بشأن انتشار فيروس كورونا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، ​المجتمع الدولي​ إلى الوحدة وتضافر الجهود للتصدي للفيروس.