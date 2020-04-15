اكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في اول تصريح بعد إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعليق التمويل الأميركي لها، ان "لا وقت نضيعه والشاغل الوحيد انقاذ الأرواح من وباء كوفيد-19".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب غيبريسوس "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة العالمية: لا وقت نضيعه والهم الوحيد انقاذ الأرواح من الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.