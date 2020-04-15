مدير منظمة الصحة العالمية: لا وقت نضيعه والهم الوحيد انقاذ الأرواح من الوباء

اكد مدير ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس في اول تصريح بعد إعلان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تعليق التمويل الأميركي لها، ان "لا وقت نضيعه والشاغل الوحيد انقاذ الأرواح من وباء كوفيد-19".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب غيبريسوس "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد".