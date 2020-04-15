معهد الصحة الهولندي: 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا و189 حالة وفاة

أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة "RIVM"، تسجيل 189 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لتتجاوز بذلك حصيلة ضحايا العدوى في البلاد عتبة الـ 3000 وفاة.

وأكد المعهد أن عدد الضحايا بسبب كورونا في البلاد بلغ حتى الآن 3134 وفاة، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 28153 حالة، بعد إصابة 734 شخصاً جديداً بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

كما أفاد بأن "9127 مصاباً بكورونا يتلقون العلاج حالياً في المستشفيات الهولندية، فيما أجرت السلطات أكثر من 140845 فحصا للفيروس".