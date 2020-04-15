الصحة السعودية: تسجيل 493 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 493 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية تسجيل 6 حالات وفاة جديدى ليرتفع اجنالي الوفيات إلى 79 حالة.
وفي وقت سابق، وصل 252 سعودياً وسعوديةً الى جدة ضمن الرحلات المجدولة والمخصصة لعودة المواطنين العالقين بالخارج إلى السعودية، وذلك وفقاً لتوجيهات أصدرتها الحكومة السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقد قامت السفارات السعودية في الخارج بمتابعة شؤون المواطنين العالقين وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم.
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