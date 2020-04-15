"فرانس برس": تسجيل أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في العالم

أكدت وكالة "فرانس برس" أن "​فيروس كورونا​ المستجدّ، أودى بحياة ما لا يقلّ عن 126898 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماصي بالصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 11:00 ت غ".

وفي تقرير أعدته، لفتت الوكالة إلى أنه "شُخّصت أكثر من مليوني و1200 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء"، موضحةً أن "هذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 428100 شخص".

كما أفادت بأن "الولايات المتحدة التي سجّلت أول حالة وفاة نهاية شباط، هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 26059 وفاة من أصل 609516 إصابة، فيما أعلنت السلطات عن شفاء 44364 مريضاً على الأقل".

ونوّهت الوكالبة بأن "الدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 21067 وفاة من أصل 162488 إصابة، ثم إسبانيا مع 18579 وفاة من أصل 177633 إصابة، وفرنسا مع 15729 وفاة من أصل 143303 إصابة، والمملكة المتحدة مع 12107 وفاة من أصل 93873 إصابة".

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وأشارت إلى أن "الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، سجلت إجمالي 82295 إصابة مع 46 حالة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء، بينها 3342 وفاة ووفاة جديدة واحدة، فيما شفي 77738 شخصا".

بالتوازي، شددت على أن "الوفيات في أوروبا الأربعاء في الساعة 11,00 ت غ، بلغت 85272 حالة من أصل 1010896 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 26983 وفاة (636413 إصابة) وفي آسيا 5218 وفاة (147564 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5135 وفاة (108791 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 3343 وفاة (73673 إصابة) وفي افريقيا 869 وفاة (16215 إصابة) وفي أوقيانيا 78 وفاة (7652 إصابة)".

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات ​منظمة الصحة العالمية​.