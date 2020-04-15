رئيسة وزراء فنلندا: سنبدأ برفع حواجز الطرق الموضوعة حول العاصمة

أكدت رئيسة وزراء ​فنلندا​ ​سانا مارين​، أن "السلطات الفنلندية ستبدأ برفع حواجز الطرق الموضوعة حول العاصمة منذ نحو ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وبدأت السلطات في فنلندا بوضع قيود على السفر من منطقة العاصمة إلى بقية أرجاء البلاد وإليها يوم 28 آذار الماضي، ثم مددت وشددت الضوابط الحدودية التي تقيد السفر من وإلى البلاد حتى 13 أيار، بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

وشددت الحكومة الفنلندية، في بيان، على أنها تهدف إلى زيادة الحد من الحركة في منطقة السفر الأساسية عبر الحدود مع ​السويد​ والنرويج.