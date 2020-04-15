رئيس حكومة الوفاق الليبية: لن أتفاوض مع حفتر على حل سياسي بعد اليوم

اتهم رئيس ​حكومة الوفاق​ الليبية ​فايز السراج​، قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" ​خليفة حفتر​ بنقض تعهداته، مؤكداً أنه "لن يتفاوض معه بعد اليوم على حل سياسي، بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها بحق جميع الليبيين".

ولفت السراج، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية. توقعنا أن يلتزم حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا، لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا"، مشدداً على أنه "بعد فشل الهجوم، بات يستهدف طرابلس من دون تمييز، المناطق السكنية، المؤسسات المدنية، حتى المستشفى العام في وسط المدينة".