الصحة القطرية تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالى شفاء

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 283 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3711 إصابة. وأكدت الوزارة شفاء 33 شخصاً كانوا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 406 شخصاً. وفي السياق، دعت الخارجية القطرية، في وقت سابق، إلى استثمار جائحة فيروس كورونا، لتحقيق تقارب يُفضي إلى حل الأزمة الخليجية، والقيام بما تستوجبه الأزمة من تضافر جهود الدول، خاصة المتجاورة منها، لمحاصرة هذا الوباء.

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