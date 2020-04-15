نائب أميركي: السماح بمقتل المزيد من الأميركيين بكورونا أهون من ضرر الاقتصاد

اعتبر النائب عن ولاية إنديانا الأميركية، تيري هولينغزورث، أن "السماح بمقتل المزيد من الأميركيين ب​فيروس كورونا​، أهون من ضرر الاقتصاد الناجم عن إجراءات العزل".

ولفت هولينغرورث، في حديث نقلته "سي أن أن"، إلى أن "موقف ​الحكومة الأميركية​ في مجال الاختيار بين فقدان أسلوب حياتنا كأميركيين وبين تكبد خسائر في الأرواح، هو الأخير دائما".

كما وصف إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قريبا بـ "أهون الشرين"، مشدداً على أنه "لا يوجد خيار من دون أضرار، علينا أن ننظر في عيون الأميركيين ونقول لهم إننا نأخذ الخيار الأفضل لأكبر عدد ممكن منهم". وأكد أن "المطلوب بشكل واضح لا لبس فيه هو أن نعيد الأميركيين للعمل".

من جهتها، شددت "سي أن أن" على أن "تصريحات هولينغزورث تعكس رغبة متزايدة من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وعدد كبير من الجمهوريين بإعادة فتح الاقتصاد الأميركي سريعاً، بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها تفشي "​كوفيد 19​" في البلاد".