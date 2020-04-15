شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتوفير الإجراءات الوقائية لعمال الشركات والمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الفتاح محمد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق الشعبية والمحال الخاصة بالملابس والأدوات الكهربائية والمنزلية، والتي يكون عليها ازدحام وإقبال كبير من المواطنين، مما يتسبب في التكدس والتجمعات، وهو ما يهدد بانتشار فيروس كورونا، لأن هذه التجمعات وارد يكون فيها شخص مصاب وفى هذه الحالة سينقل العدوى للآخرين.

وقال "عبد الفتاح"، لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد التزام من جانب بعض المواطنين، فهناك أسواق يتم إقامتها وتشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، رغم مخالفة ذلك لقرارات الدولة والإجراءات الاحترازية والوقائية، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الدولة، والبعد عن أي تجمعات، حتى تتجاوز مصر هذه الأزمة بأمان دون خسائر كبيرة، محذرا من الاستهتار والإهمال والذى سيؤدى إلى المرحلة الثالثة لانتشار الفيروس، وهى مرحلة صعبة لا يتمنى أحد أن تصل إليها مصر، لذلك على الجميع أن يتحمل المسئولية ويلتزم بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية قدر الإمكان.

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وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة، أيضا، إلى ضرورة تنظيم العمل في الشركات والمصانع، بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس للعاملين، وتوفير كل الإجراءات الوقائية اللازمة، من كمامات وقفازات، وأدوات التطهير والتعقيم، وأن يتم تطهير وتعقيم المعدات المستخدمة في العمل بشكل مستمر.

ودعا "عبد الفتاح" الشركات والمصانع إلى الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية العمال في المصانع والشركات والمواقع الإنشائية.