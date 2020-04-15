تستعد أربع حالات كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، لمغادرة مصحة أنوال، في مدينة الدار البيضاء، بعد التأكد من شفائها من الفيروس بشكل تام.
واستنادا إلى مصادر “اليوم 24″، فإن أربع حالات شفيت تماما من فيروس كورونا، بعد إجراء تحاليل مخبرية أكدت ذلك.
ويوجد في مصحة أنوال، 22 إصابة بفيروس كورونا، وتتماثل جميع الحالات للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتهم بكورونا.. 4 حالات تستعد لمغادرة مصحة بالدار البيضاء بعد الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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