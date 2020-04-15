الأولى ترفع الستار عن برامجها الرمضانية.. سلسلات كوميدية ودرامية وأخرى دينية

أعلنت القناة الأولى برمجتها لشهر رمضان المقبل، التي تضم باقة من السلسلات الكوميدية، والدرامية، وبرامج دينية، وأفلام.

وستعرض القناة “الأولى” أجزاء ثانية لسلسلات كوميدية، هي ستكوم السربة 2، وكبسولة “السوحليفة” في جزء ثان.

وبخصوص المسلسلات الدرامية، ستعرض القناة الأولى مسلسلي “ياقوت وعنبر”، و”مرجانة”، فيما يستمر عرض مسلسلي “ولاد المختار”، و”قضية العمر”.

وخصصت الأولى حيزا للأفلام، التي ستعرض أسبوعيا، وهي أفلام “الماضي لايعود”، و”الكونجي”، و”الباليزة”، و”الهمزة”، و”التكريم”.

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وتحضر البرامج الدينية في الشهر الكريم على القناة الأولى بقوة، حيث تبث 4 برامج دينية: “في ظلال الإسلام”، و”حديث الصائم”، و”الدورس الحسنية”، و”المسيرة القرآنية”.

ويستمر بث البرامج التلفزية، التي تظل القناة الأولى وفية لها في كل الأوقات، وحيث سيتم عرض حلقات من برامج مداولة، وقضايا وأراء، و45 دقيقة.

وتسعى القناة الأولى ببرمجتها الرمضانية إلى جلب عدد مهم من المشاهدين، خصوصا أن المشاهد يصبح أكثر اهتماما بالبرامج التلفزية في رمضان، مع وجود منافسة مع القناة الثانية، وميدي 1 تيفي.