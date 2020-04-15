بعد اختراق كورونا للسجون.. إجراءات جديدة للمواكبة النفسية للموظفين والنزلاء

عقب اقتحام فيروس كورونا للسجون المغربية، بعد إصابة ثلاث موظفات ووظف وسجينة بسجن القصر الكبير، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون، إنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 المستجد”، من أجل ضمان سلامة النزلاء وأمن المؤسسات السجنية خلال فترة الطوارئ الصحية، تم إحداث خدمة عن بعد ستمكن من توفير المواكبة والدعم النفسي للموظفين والسجناء عن طريق منصة الكترونية.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، إن المنصة “تم تطويرها لهذا الغرض، مع خبراء متخصصين عبروا عن انخراطهم وتطوعهم في هذا العمل الإنساني والتضامني”.

وأضافت، “على هذا الأساس، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة مجال العمل والمهام والخصوصية الأمنية للقطاع، فإن هذه الخدمة ستمكن الموظفين الراغبين في ذلك من الحصول على إرشادات وتوجيهات لتجاوز بعض التأثيرات النفسية المرتبطة بالظرفية الراهنة، حيث ستسهر الخلية المركزية للمواكبة والدعم النفسي للموظفين على تأمين وتدبير هذه الخدمة بالتنسيق مع الخبراء النفسانيين القائمين على المنصة الالكترونية المذكورة”.

وفي إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية سلامة السجناء خلال هذه الفترة، أوضحت المندوبية، أنه “تمت تعبئة كافة الأخصائيين النفسانيين والمشرفين الاجتماعيين بالمؤسسات السجنية، لتقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والنفسي لفائدة السجناء، بتنسيق وتواصل وتعاون مستمر مع الخبراء النفسانيين القائمين على المنصة الالكترونية المذكورة، بهدف تقديم أجوبة على مختلف تساؤلاتهم وهواجسهم النفسية خلال هذه الفترة”.