ستكوم كوميدي رمضاني يغير عنوانه بسبب كورونا

لم تأثر كورونا على تصوير السلسلات الرمضانية، فقط، بل أثرت حتى على سيناريوهاتها وعنوانها كذلك، إذ اضطر المشرفون على سيتكوم “بشار الخير” المرتقب بثه خلال شهر رمضان على القناة الثانية، تغيير عنوانه واستبداله ب”كوبيراتيف”، بعدما تسبب كورونا في تغييرات في سيناريو العمل.

وغير القائمون على العمل اسمه، بعدما كانوا قد غيروا من مشاهد في السيناريو، لتفادي مشاهد الاحتكاك، والالتزام بما يفرضه فيروس كورونا وإجراءات الوقاية منه.

ويسلط ستكوم “كوببراتيف”، في قالب كوميدي اجتماعي الضوء على التعاونيات الخاصة بالنساء، اللواتي يبحثن عن مصدر رزق مادي، ويبذلن مجهودات في سبيل إنجاح مشاريعهن.

ويشارك في الستكوم المذكور، أسماء بارزة، اعتاد عليها المشاهد في شهور رمضان السابقة، منها محمد الخياري، جميلة الهوني، عزيز حطاب، سعاد حسن، أسامة رمزي مع وجوه ستطل لأول مرة على الجمهور من خلال سيتكوم رمضاني.