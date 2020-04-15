لم تأثر كورونا على تصوير السلسلات الرمضانية، فقط، بل أثرت حتى على سيناريوهاتها وعنوانها كذلك، إذ اضطر المشرفون على سيتكوم “بشار الخير” المرتقب بثه خلال شهر رمضان على القناة الثانية، تغيير عنوانه واستبداله ب”كوبيراتيف”، بعدما تسبب كورونا في تغييرات في سيناريو العمل.
وغير القائمون على العمل اسمه، بعدما كانوا قد غيروا من مشاهد في السيناريو، لتفادي مشاهد الاحتكاك، والالتزام بما يفرضه فيروس كورونا وإجراءات الوقاية منه.
ويسلط ستكوم “كوببراتيف”، في قالب كوميدي اجتماعي الضوء على التعاونيات الخاصة بالنساء، اللواتي يبحثن عن مصدر رزق مادي، ويبذلن مجهودات في سبيل إنجاح مشاريعهن.
ويشارك في الستكوم المذكور، أسماء بارزة، اعتاد عليها المشاهد في شهور رمضان السابقة، منها محمد الخياري، جميلة الهوني، عزيز حطاب، سعاد حسن، أسامة رمزي مع وجوه ستطل لأول مرة على الجمهور من خلال سيتكوم رمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر ستكوم كوميدي رمضاني يغير عنوانه بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.