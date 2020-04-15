دراسة: أميركا قد تحتاج لفرض إغلاقات متقطعة لعامين إثر كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال باحثون بكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى تحمل إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، التي تبنتها أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حتى عام 2022.

وتأتي الدراسة بعد أن أودى المرض بحياة أكثر من 26 ألف شخص في الولايات المتحدة، وهو مستوى قياسي، في حين تدرس الولايات المتحدة إعادة فتح اقتصادها.

ولفت الباحثون في نتائج نشروها أمس الثلاثاء، في دورية "ساينس العلمية" إلى أهمية فرض إغلاقات متقطعة حتى عام 2022، ما لم تزد طاقة الرعاية بدرجة كبيرة أو يتم توفير مصل أو علاج.

وكتب الباحثون مستشهدين بكوريا الجنوبية وسنغافورة، يقولون إن "التباعد الفعال يمكن أن يخفض الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية ويمكن من رصد المخالطين ويسهل إجراءات الحجر الصحي".

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وأقرت الدراسة بأن إطالة أمد التباعد والحجر، سيكون له على الأرجح تداعيات سلبية اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "العدوى بالتأكيد لم تبلغ ذروتها بعد". وأصاب الفيروس نحو مليوني شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 127 ألفًا في أسوأ تفش منذ نحو مئة عام.

وانتقلت بؤرة المرض من الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر، مرورًا بإيطاليا وإيران وإسبانيا إلى الولايات المتحدة حاليًا، التي سجلت حتى الآن أكبر عدد وفيات.