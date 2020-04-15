مشاهير العالم يشاركون بحدث عالمي نظمته منظمة الصحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن منظمون، أمس الثلاثاء، عن حدث ضخم ستقيمه منظمة الصحة العالمية للاحتفاء بجهود العاملين في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، بحضور أشهر الشخصيات حول العالم.
وسيتضمن الحدث الذي يحمل اسم "عالم واحد معًا في المنزل"، فقرات غنائية، وفكاهية، وتجارب شخصية لأطباء، وممرضين، وعاملين في بقالات، بحضور مشاهير بارزين مثل جنيفر لوبيز، وتيلور سويفت، وأوبرا وينفري، وليدي جاجا، وسيلين ديون، وجون ليجند، وكريس مارتن، وآندريا بوتشيلي.
وستنقل الحدث الذي سيقام السبت المقبل شبكات تلفزيونية عديدة من أمريكا الشمالية والعالم ، في أكبر مسعى للتعبير عن التضامن مع العاملين في الخطوط الأمامية للإنقاذ حيوات الناس.
وسيشارك جميع الراغبين في حضور الحدث ستقيمه منظمة الصحة العالمة بالتعاون مع منظمة "جلوبال سيتزن" الحقوقية، عن بُعد حفاظًا على التباعد الاجتماعي، وتدابير العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء الذي أودى بحياة ما يزيد عن 124 ألف إنسانًا على مستوى العالم.
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