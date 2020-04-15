المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 190

الأربعاء 15 أبريل 2020

تتصاعد خسائر مرتزقة تركيا في ليبيا بشكل مستمر.



حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، ارتفاع قتلي المرتزقة السوريين في ليبيا إلي 190 قتيلا، مؤكدا استمرا تركيا بإرسال المتطرفين غير عابئة بالقرارات الدولية.

ووثق المرصد السوري مقتل 8 مرتزقة لترتفع حصيلة القتلى في صفوف السوريين الموالين لأنقرة إلى 190 قتيلا.

وكشف عن إرسال تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا؛ للمشاركة بالمعارك إلى جانب مليشيا “حكومة الوفاق” بطرابلس ضد “الجيش الوطني الليبي”.

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وأشار المرصد السوري إلى أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية بلغ حتى الآن نحو 5050 شخصا.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي توقيف ٧ مرتزقة سوريين في عملية نوعية بمحور بوسليم بالعاصمة طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، لـ "العين الإخبارية" إن مليشيات المرتزقة السوريين تتلقى خسائر فادحة بمحاور طرابلس، حيت تجاوز عدد قتلاهم 13 عنصرا أول أمس.

والأحد الماضي، كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، عن أنه جرى رصد وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي ببنغازي: "مطارات تركيا ما زالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، ولم يصلنا أي استنكار من الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان إزاء العدوان التركي على بلادنا".

وتدعم تركيا مليشيا حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس بالسلاح والعتاد والمرتزقة السورية في مواجهة الجيش الوطني الليبي رغم القرارات الدولية بحظر الأسلحة.