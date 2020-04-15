إصابة امرأة مسنة برصاص قناص حوثي في تعز

الأربعاء 15 أبريل 2020

أصيبت امرأة مسنة برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإنقلابية شرق مدينة تعز.



وقالت مصادر محلية، إن المرأة كانت امام منزلها بحي كلابة وتعرضت للقنص من قبل مليشيات الحوثي ونقلت فور إصابتها الي المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

ولا تزال مليشيات الحوثي مستمرة في جرائمها من خلال قنص المواطنين، الأمر الذي أدى الى سقوط المئات من المواطنين بين قتيل وجريح منذ اجتياحها المسلح للمحافظة.

وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي من استهداف نساء تعز، حيث ارتكبت الأيام الأخيرة مجازر بحق نساء المحافظة أبرزها مجزرة السجن المركزي.