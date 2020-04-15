شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الضالع.. اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية والميليشيات الحوثية بالفاخر والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 خاضت وحدات من القوات الجنوبية المشتركة اشتباكات هي الأعنف منذ أيام مع فلول عناصر الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران في أقصى الشمال الغربي للضالع.

وحسب مصادر عسكرية، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة و عناصر الميليشيات الحوثية تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. Advertisements وطبقا للمصادر، فإن الإشتباكات تشمل نقاط النار المحورية بجبهة الفاخر. وتواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها لقرار التحالف العربي المتضمن وقف إطلاق النار، وكتحد صارخ للجهود الدولية و الأممية الرامية الى وقف اطلاق النار، بهدف تظافر الجهود لمجابهة خطر جائحة كورونا

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