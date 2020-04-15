شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية الخاصة بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 وصلت إلى منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، امس الدفعة الأولى من مولدات الكهرباء التي وجهت السلطة المحلية بشرائها لتعزيز منظومة الكهرباء بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتتكون الدفعة الأولى الواصلة، من أربعة مولدات بقوة إجمالية 4 ميجاوات، خصصت السلطات المحلية منها 2 ميجاوات لمديرية الغيضة عاصمة المحافظة، و2 ميجا وات لمديريتي سيحوت وقشن . ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من المولدات الكهربائية، البالغة قوتها 2 ميجاوات، خلال الأيام القليلة القادمة..

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