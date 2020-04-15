شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الحكومية تستعيد السيطرة على مواقع في محافظة البيضاء بعد هجوم معاكس والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، فجر اليوم الأربعاء، هجوما واسعا، وتمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم المليشيات في جبهة قانيه- الوهبية، وشنت هجوما معاكسا وحررت مواقع جديدة. Advertisements وأضافت أن المصادر أن المعركة لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية خرق الهدنة التي اعلنها التحالف العربي والحكومة الشرعية، الخميس الماضي، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

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