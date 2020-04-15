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طائرة بدون طيار إسرائيلية تستهدف عددا من قادة حزب الله

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة بدون طيار إسرائيلية تستهدف عددا من قادة حزب الله والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020

استهدفت طائرات بدون طيار إسرائيلية  موكبا لحزب الله في معبر  جديدة يابوس.

 

 وقالت مصادر إعلامية إن السيارة المستهدفة كانت تضم عددا من قادة الحزب، من الصف الأول.

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وأكدت أن القادة المستهدفين كانوا يحملون الصواريخ الحرارية والأسلحة الثقيلة.

 

ولفتت المصادر إلى أنهم تمكنوا من الفرار من السيارة قبل استهدافها

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