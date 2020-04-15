شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة بدون طيار إسرائيلية تستهدف عددا من قادة حزب الله والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 استهدفت طائرات بدون طيار إسرائيلية موكبا لحزب الله في معبر جديدة يابوس.

وقالت مصادر إعلامية إن السيارة المستهدفة كانت تضم عددا من قادة الحزب، من الصف الأول. Advertisements وأكدت أن القادة المستهدفين كانوا يحملون الصواريخ الحرارية والأسلحة الثقيلة. ولفتت المصادر إلى أنهم تمكنوا من الفرار من السيارة قبل استهدافها

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