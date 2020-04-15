شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي ، عن ارتفاع العدد الإجمالي إلى 658 إصابة ، دون تسجيل أي حالة وفاة ، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة المُنصرمة بلغ 771 فحصًا للمقيمين و170 للوافدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.