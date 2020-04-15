اخبار العالم

اقتراح روسي بوقف إطلاق النار في مناطق النزاع حول العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح روسي بوقف إطلاق النار في مناطق النزاع حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن دبلوماسيين روسا يبحثون اقتراحا بوقف إطلاق النار على مستوى العالم قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في ظل أزمة تفشي .

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الشهر الماضي لإعلان وقف إطلاق نار في مناطق النزاع في أنحاء العالم بحيث يتسنى التركيز على مكافحة جائحة كورونا.

وقال بيسكوف للصحفيين "من الواضح أن العمل مستمر...الدبلوماسيون يعملون. ما إن يستكمل العمل ونتفق مع الشركاء ستصدر بيانات بهذا الشأن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتراح روسي بوقف إطلاق النار في مناطق النزاع حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا