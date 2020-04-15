شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول مخابراتي سابق: الصين أخفت معلومات عن انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6) يوم الأربعاء إن الصين أخفت معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحَاسب على هذا الخداع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه سيوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة روجت ”للمعلومات المغلوطة“ التي نشرتها الصين بشأن الفيروس .

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وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014، إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية.

وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ”هناك غضب شديد في أمريكا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية“.

وتابع قائلا ”عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت عنك من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب بالتأكيد“.