شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، وبلغ إجمالي الحالات المصابة 128500 إصابة . وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل ، عن تعافي 72600 مصاب من فيروس كورونا ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3222 حالة وفاة .

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