تركيا تبدأ بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء ضمن إجراءات مكافحة كورونا

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه من المتوقع أن يشمل قرار الإفراج الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية نحو 90 ألف سجين.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة العدل تتخذ أثناء تنفيذ القانون سلسلة تدابير وقائية، وخاصة من خلال توعية الأشخاص المشمولين وضمان مغادرتهم للسجون بالكمامات والقفازات ومنع حدوث الازدحامات.



وسجلت في تركيا حتى الآن 1403 وفيات و65111 إصابة بفيروس كورونا المستجد.