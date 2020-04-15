شيوخ عشائر زبيد بشأن الفتاة ملاك: التصرف الفردي لا يمثلنا والامر متروك للقضاء

وقال علي الزبيدي شيخ عموم زبيد في محافظة النجف خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "العشيرة لم تقوم بأي (دكة عشائرية) لغاية الآن".

ودعا الزبيدي، أبناء العشيرة إلى "عدم التجاوز في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً ان "من يفعل ذلك نحن منه براء".



وأضاف أن "الأمر متروك للقضاء ونحن وقبيلة المياح أخوة واعطيناهم عطوة ولن نخل بالاتفاق".