اعتبر شيوخ عشائر زبيد التي تنتمي لها الفتاة ملاك، الأربعاء، أن التصرف الفردي لا يمثل العشيرة، فيما أكدوا أن الأمر متروك للقضاء.
وقال علي الزبيدي شيخ عموم زبيد في محافظة النجف خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "العشيرة لم تقوم بأي (دكة عشائرية) لغاية الآن".
ودعا الزبيدي، أبناء العشيرة إلى "عدم التجاوز في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً ان "من يفعل ذلك نحن منه براء".
وأضاف أن "الأمر متروك للقضاء ونحن وقبيلة المياح أخوة واعطيناهم عطوة ولن نخل بالاتفاق".
ودعا الزبيدي، أبناء العشيرة إلى "عدم التجاوز في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً ان "من يفعل ذلك نحن منه براء".
وأضاف أن "الأمر متروك للقضاء ونحن وقبيلة المياح أخوة واعطيناهم عطوة ولن نخل بالاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر شيوخ عشائر زبيد بشأن الفتاة ملاك: التصرف الفردي لا يمثلنا والامر متروك للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.