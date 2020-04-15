شفاء خمسة مصابين من كورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي، الأربعاء، بشفاء خمسة مصابين من فايروس كورونا في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خمسة أشخاص في كربلاء كانوا مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء"، مشيراً الى "بقاء 12 آخرين وهم بحالة جيدة".
وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.
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