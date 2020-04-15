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شفاء خمسة مصابين من كورونا في كربلاء

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افاد مصدر طبي، الأربعاء، بشفاء خمسة مصابين من فايروس في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خمسة أشخاص في كربلاء كانوا مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء"، مشيراً الى "بقاء 12 آخرين وهم بحالة جيدة".

 

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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